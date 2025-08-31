Πηγές ΓΕΕΘΑ: Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για τις συλλήψεις αξιωματικών στην Κρήτη

Θέση στην πολύκροτη υπόθεση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Κρήτη πήραν στρατιωτικοί κύκλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει επισήμως ενημερώσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας για την επιχείρηση που διεξάγεται στο πλαίσιο της εξάρθρωσης μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμούς κ.ά. αδικήματα.

Σε κάθε περίπτωση, σε βάρος των στελεχών των Ενόπλων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα θα ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης και απόδοσης πειθαρχικών ευθυνών, καθώς για το ποινικό σκέλος υπεύθυνη είναι η ΕΛΑΣ.

Νωρίτερα, αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ανάμεσα στους 48 συλληφθέντες των μελών της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, είναι κι ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δυο στρατιωτικοί, ένας εξ αυτών φέρεται να υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είναι στέλεχος στην Πολεμική Αεροπορία.