Πώς στήθηκε η επιχείρηση-μαμούθ για το κύκλωμα ναρκωτικών με ένστολους στην Κρήτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που τα τελευταία χρόνια είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε πλήθος παράνομων δραστηριοτήτων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος και το εύρος της υπόθεσης.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr Κώστας Παπαδόπουλος η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές συνδέεται και με επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον αστυνομικού. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τον έλεγχο που ασκούσε σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς στην κατοχή των εμπλεκομένων βρέθηκαν ξενοδοχεία και beach bars, τα οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Επιχείρηση με απόλυτη μυστικότητα

Το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στον νομό Χανίων, όπου η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας είχε συγκεντρώσει επί μήνες στοιχεία μέσα από τηλεφωνικές επισυνδέσεις και παρακολουθήσεις. Όταν κρίθηκε ότι η έρευνα είχε φτάσει σε ώριμο στάδιο, δόθηκε το πράσινο φως για το μεγάλο «ντου», το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις από Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ενώ έγιναν συνολικά τριάντα έρευνες με την παρουσία δέκα δικαστικών λειτουργών.

Ο ρόλος των ενστόλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό «κεφάλι» του κυκλώματος είναι Κρητικός από την περιοχή του Κολυμπαρίου, με στενό συνεργάτη Αλβανό υπήκοο. Ωστόσο, η υπόθεση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της εμπλοκής ένστολων. Μεταξύ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με πληροφορίες του στρατιωτικού συντάκτη του flash.gr Δημήτρη Κρικέλα, περιλαμβάνονται ένας αστυνομικός, δύο στελέχη του Στρατού Ξηράς, ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού. Η εμπλοκή στρατιωτικών και αστυνομικών έχει προκαλέσει σοκ, ενώ αναμένεται να κινηθούν άμεσα πειθαρχικές διαδικασίες, πέρα από το ποινικό σκέλος που χειρίζεται η ΕΛ.ΑΣ.

Το οπλοστάσιο και τα ναρκωτικά

Από τις έρευνες έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, πιστόλια, οχήματα, μεγάλα χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.



Η Αστυνομία αφήνει να εννοηθεί ότι το δίκτυο είχε ισχυρές διασυνδέσεις και στην τοπική κοινωνία, καθώς ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επιχειρηματίες με έντονη παρουσία στα κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα του νησιού. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο και οι διασυνδέσεις της οργάνωσης, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές τις επόμενες ώρες και ημέρες.