Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. με 48 συλλήψεις - Χειροπέδες σε αστυνομικό και 3 στρατιωτικούς

Σε τουλάχιστον 48 συλλήψεις έχουν προχωρήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκβιασμούς κ.ά. αδικήματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι κι ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και τρεις στρατιωτικοί (σ.σ. δύο του Στρατού Ξηράς κι ένας της Πολεμικής Αεροπορίας).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί ακόμη από τις ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ οι έρευνες γίνονται παρουσία 8 εισαγγελικών λειτουργών στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. έχουν κατασχεθεί όπλα (σ.σ. ανάμεσα τους πολεμικά τυφέκια και πιστόλια), ναρκωτικά (σ.σ. κάνναβη και κοκαΐνη), αλλά και οχήματα των εμπλεκομένων. Επίσης, έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά. ψηφιακά πειστήρια που θα σταλούν στη ΔΕΕ.