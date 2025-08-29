Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ ο συνεργός του «Έντικ»: Η κινηματογραφική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Μέλος του εκτελεστικού βραχίονα της συμμορίας του διαβόητου «Έντικ» είναι ο 36χρονος ομογενής από το Καζακστάν, ο οποίος συνελήφθη με κινηματογραφικό τρόπο από αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.



Αυτό φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το flash.gr, με τις σκηνές που έχουν καταγραφεί από drone της ΕΛ.ΑΣ. να θυμίζουν ταινία δράσης του Χόλιγουντ.

Να θυμίσουμε ότι στη συμμορία του «Έντικ» εμπλέκονται μόνο στην Ελλάδα τουλάχιστον 15 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για πλήθος αδικημάτων κυρίως γύρω από το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, εκβιασμών ακόμη και ανθρωποκτονιών.



Ο 36χρονος, μαζί με τουλάχιστον ακόμα τρία άτομα αποτελούσε τον εκτελεστικό βραχίονα της οργάνωσης , τους οποίους αποκαλούσαν «σκυλιά», ή «μπουλντογκ» ή «πιτμπουλ», λόγω τους γεγονός ότι ήταν αδίστακτοι και ανελέητοι απέναντι στους αντιπάλους τους.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης: