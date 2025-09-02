Προφυλακιστέος ο 36χρονος συνεργός του «Έντικ» - Αρνήθηκε τα πάντα στην απολογία του

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 36χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος της συμμορίας λαθρεμπορίας τσιγάρων και δεξί χέρι του διαβόητου κακοποιού «Έντικ», που διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Ο κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα βαριά αδικήματα συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο, μετά από μία κινηματογραφική αστυνομική επιχείρηση, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Ο 36χρονος, ο οποίος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο των ξυλοδαρμών σε βάρος μελών αντίπαλων ομάδων του «Έντικ» και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα έχει εμπλακεί σε υποθέσεις εκβιασμών.

Κατά την απολογία του ο 36χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ απέδωσε την καταγγελία περί εκβιασμού σε ιδιωτική διαφορά.

Η κινηματογραφική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο

Στο βίντεο ντοκουμέντο από την σύλληψη του 36χρονου που εξασφάλισε το flash.gr, οι σκηνές που έχουν καταγραφεί από drone της ΕΛ.ΑΣ. θυμίζουν ταινία δράσης του Χόλιγουντ.

Να θυμίσουμε ότι στη συμμορία του «Έντικ» εμπλέκονται μόνο στην Ελλάδα τουλάχιστον 15 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για πλήθος αδικημάτων κυρίως γύρω από το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, εκβιασμών ακόμη και ανθρωποκτονιών.



Ο 36χρονος, μαζί με τουλάχιστον ακόμα τρία άτομα αποτελούσε τον εκτελεστικό βραχίονα της οργάνωσης , τους οποίους αποκαλούσαν «σκυλιά», ή «μπουλντογκ» ή «πιτμπουλ», λόγω τους γεγονός ότι ήταν αδίστακτοι και ανελέητοι απέναντι στους αντιπάλους τους.