Χειροπέδες σε 59χρονη στην Πτολεμαΐδα για λαθρεμπόριο τσιγάρων και καπνού

Συνολικά 1.321 πακέτα αφορολόγητων τσιγάρων και 24 κιλά καπνού βρέθηκαν στην κατοχή 59χρονης, η οποία συνελήφθη στην Πτολεμαΐδα από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας.



Στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και μετά από αξιοποίηση στοιχείων, πραγματοποιήθηκε αρχικά έλεγχος από τους αστυνομικούς στην 59χρονη και ακολούθησε έρευνα στην οικία της στην Πτολεμαΐδα.



Από τους αστυνομικούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.321 πακέτα αφορολόγητων τσιγάρων, 496 συσκευασίες αφορολόγητου καπνού, συνολικού βάρους 24,8 κιλών και το χρηματικό ποσό των 1.045 ευρώ.



Οι κατασχεθείσες ποσότητες τσιγάρων και καπνού, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί, θα αποσταλούν στο Τελωνείο Πτολεμαΐδας, ώστε να προσδιοριστούν οι σχετικοί δασμοί.



Σε βάρος της 59χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.