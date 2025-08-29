Χειροπέδες σε 36χρονο μέλος γνωστής συμμορίας διακίνησης λαθραίων τσιγάρων - Το πλούσιο παρελθόν του

Στη σύλληψη ενός 36χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 28/08 ύστερα από ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τα αδικήματα της «Εγκληματικής Οργάνωσης» και της «Εκβίασης».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Αρχές, ο 36χρονος συνελήφθη έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, όπου ο κατηγορούμενος προσήχθη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας στην έδρα της.

Σημειώνεται ότι, το παραπάνω ένταλμα σύλληψης αφορά τη συμμετοχή του συλληφθέντα σε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας επεδίωκαν τη διάπραξη κακουργημάτων και δη την διάπραξη εκβιάσεων-εκρήξεων, αλλά και πλημμελημάτων όπως σωματικές βλάβες.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς μαζί με τα άλλα μέλη επανειλημμένως απαίτησαν εκβιαστικά από έτερο ημεδαπό άνδρα χρηματικό ποσό, με το πρόσχημα οφειλής του έπειτα από «δουλειά», σχετική με το εμπόριο λαθραίων τσιγάρων.

Όπως αναφέρεται, την 28η Ιουλίου σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του, καθώς και έτερου ημεδαπού άνδρα, από το Τμήμα Ασφάλειας Αχαρνών, με την κατηγορία για παράβαση άρθρων 42 και 372 του Ποινικού Κώδικα για «Κλοπή κατά συναυτουργία».

Ήταν γνώριμος των Αρχών

Πάντως, ο 36χρονος δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε τις Αρχές καθώς η δράση του ήταν γνώριμη από τον Απρίλιο του 2011 όπου είχε αρχικά σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, μεταξύ άλλων και σε βάρος του, ο οποίος συνελήφθη, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε «Εγκληματική Οργάνωση, Διακεκριμένες Κλοπές και Απόπειρες Κλοπών, από άτομα που ενεργούν καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση». Ειδικότερα, αναφέρεται πως συμμετείχε σε Εγκληματική Οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές από σχολεία, ευρισκόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2012 σχηματίσθηκε νέα δικογραφία, αυτή τη φορά από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα να προκύψει η σύλληψή του με την κατηγορία εκ νέο της συμμετοχής σε «Εγκληματική Οργάνωση, Διακεκριμένες Κλοπές και Κλοπές, από άτομα που ενεργούν καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση». Ειδικότερα, όπως διαφαίνεται συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Λίγα χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2016 σχηματίσθηκε δικογραφία αυτή τη φορά από το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας, σε βάρος τριών ανδρών, μεταξύ των οποίων και ο 36χρονος. Όλοι τους έφεραν την κατηγορία της παράβασης του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», διότι σε γενόμενο έλεγχο Αστυνομικών της Β ΔΙ.ΑΣ της Δ.Α Ευβοίας, κατελήφθησαν να κατέχουν μικροποσότητες κάνναβης.

Τέλος, τον Μάιο του 2017 σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε βάρος είκοσι ανδρών, στους οποίους συγκαταλεγόταν και ο 36χρονος για παράβαση άρθρων 42, 45, 94, 187 παρ. 1, 216, 217, 264, 374 και 380 Π.Κ «Σύσταση Εγκληματικής Οργάνωσης, Ληστείες, Διακεκριμένες Περιπτώσεις Κλοπών, Πλαστογραφίες και Πλαστογραφίες Πιστοποιητικών, Εμπρησμοί κατά συρροή και κατά συναυτουργία και απόπειρες αυτών», καθώς και του Ν. 2168/93 «Περί Όπλων». Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, συμμετείχε σε Εγκληματική Οργάνωση, η οποία διέπραττε ένοπλες ληστείες και διακεκριμένες κλοπές σε εταιρείες στις ευρύτερες περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας.

