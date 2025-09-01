Πώς η ΕΛΑΣ ξετύλιξε το κουβάρι της μαφίας στην Κρήτη - Το «μαύρο» χρήμα και οι απρόσεκτες συνομιλίες

Όταν τον Ιανουάριο του 2025 η πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ αποφάσισε να προβεί σε σαρωτικές αλλαγές στα ανώτατα κλιμάκια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, έθεσε ως στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Αποτελούσε κοινό μυστικό ότι η αντιμετώπιση των σκληρών ποινικών που λυμαίνονται το νησί δεν είναι εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό και επελέγη μία ομάδα πολύ έμπειρων και ικανών αξιωματικών από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών (σ.σ. και άλλες υπηρεσίες της Ασφάλειας στην Αττική) για να αναλάβει να «σπάσει το απόστημα». Ήδη, από τις πρώτες εβδομάδες παρουσίας τους στα Χανιά, ξεκίνησαν οι συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά, που σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές αποτέλεσαν και την αρχή της μεγάλης έρευνας που τις τελευταίες ώρες έχει μετατραπεί σε αστυνομική επιχείρηση με τουλάχιστον 48 συλλήψεις.

Οι συνομιλίες που τους «πρόδωσαν»

Πρόσωπα που μέχρι πρότινος ένιωθαν άτρωτα, μη διστάζοντας ακόμη και να συνομιλούν από απλές γραμμές τηλεφώνου η και να στέλνουν γραπτά μηνύματα με sms και όχι μέσω των γνωστών κρυπτογραφημένων εφαρμογών, βρέθηκαν να ελέγχονται και να παρακολουθούνται με νόμιμες συνακροάσεις. Αυτό καθώς υπήρχαν ενδείξεις, υπήρχαν πληροφορίες, όχι όμως αποδείξεις για την εμπλοκή τους στο οργανωμένο έγκλημα.

Αποδείξεις, πού σύμφωνα με πηγές της Κατεχάκη, υπάρχουν τώρα και περιλαμβάνονται στη δικογραφία των πολλών χιλιάδων σελίδων που σχηματίζεται σε βάρος τους. Από τους τουλάχιστον 48 συλληφθέντες, οι 16 είναι ήδη κρατούμενοι για άλλες ποινικές υποθέσεις, ενώ ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα πρόσωπο που θεωρείται από τους πιο σκληρούς ποινικούς της μαφίας.

Στη διάρκεια των 8 μηνών της έρευνας, υπήρξαν ακόμη και άμεσες ή έμμεσες απειλές προς αστυνομικούς, χωρίς όμως αυτό να εμποδίσει τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικολάου και την ηγετική ομάδα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της πόλης να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου

Πώς... «άσπριζαν» το «μαύρο χρήμα»

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε φαίνεται να έλεγχε ένα πολύ μεγάλο μέρος -ίσως το μεγαλύτερο- της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Κρήτη. Ήταν τόσο πολύ το «μαύρο» χρήμα που διακινούσαν, ώστε χρειάζονταν διαφόρων ειδών επιχειρήσεις για να το «ασπρίσουν»: ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bar κ.ά. περιλαμβάνονται ανάμεσα σε αυτές.

Από τις έρευνες προκύπτει ότι το οργανωμένο έγκλημα είχε βάλει στο στόχαστρο και την εκκλησιαστική περιουσία. Αυτό θα γίνονταν μέσω της τοποθέτησης «ελεγχόμενων» προσώπων σε θέσεις – κλειδιά, με τη δικογραφία των χιλιάδων σελίδων να περιλαμβάνει ακόμη και κληρικό που φέρεται να εκβίαζε αλλά πρόσωπα εντός της Εκκλησίας.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι κομβικό ρόλο στην απόκτηση πρόσβασης σε κρίσιμες λεπτομέρειες για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, έπαιξαν τουλάχιστον δύο μυστικοί αστυνομικοί που κατάφεραν να παρεισφρήσουν στους κόλπους της. Τις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις, από την εκπρόσωπο Τύπου του Σώματος, αστυνόμο Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.