«Μαφία» των Χανίων: Ο 36χρονος αρχηγός, ο έγκλειστος «στρατηγός» και οι δεσμοί αίματος

Ένας 36χρονος από το Κολυμπάρι Χανίων, είναι σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. το πρόσωπο - «κλειδί» της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων και εμπλέκεται σε διακίνηση όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, «μαύρο» χρήμα κι άλλα αδικήματα.



Το άτομο αυτό φέρεται να έλεγχε τη διακίνηση ναρκωτικών (σ.σ. κάνναβης, κοκαΐνης, ηρωίνης) σε τρεις μεγάλες πιάτσες και συγκεκριμένα: α) Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, β) Ενετικό Λιμάνι Χανίων και γ) Πλατεία 1866.

Στο... κόλπο και η σύζυγος

Ηγετικό ρόλο δίπλα στον 36χρονο είχε κι ένας 53χρονος από το Βαμβακόπουλο Χανίων, γνωστός με το ψευδώνυμο «Αυστραλός», στον οποίο αποδίδονται βαρύτατες κατηγορίες από τις διωκτικές αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, στο... κόλπο της διακίνησης ναρκωτικών ήταν και η σύζυγος του 36χρονου φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταγωγή στον εισαγγελέα των κατηγορούμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης (φωτο: INTIME)

Από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση είχε χωρίσει την πόλη σε τρεις διαφορετικές «πιάτσες» τοξικομανών, όπου κάθε διαβαθμισμένο μέλος της είχε το προσωπικό του «πελατολόγιο». Σε ό,τι αφορά τον 38χρονο αστυνομικό, ο οποίος είχε το προσωνύμιο «κοπέλα», αποδίδεται ρόλος υποβοήθησης στην εγκληματική οργάνωση με πληροφορίες και στοιχεία, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει ακόμη τέσσερις συνάδελφοι του.

Η οικογένεια που καθοδηγούσε πάνω από 10 άτομα

Πρόσωπο αναφοράς στην επονομαζόμενη «μαφία της Κρήτης» είναι κι ένας 68χρονος έγκλειστος σε φυλακές, ο οποίος φέρει το προσωνύμιο «στρατηγός», κατάγεται από τα Χανιά και έχει ποινικό παρελθόν από τις αρχές της δεκαετίες του ’80. Επίσης, από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει ότι ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε και μία οικογένεια με φερόμενο ως αρχηγό έναν 42χρονο από τα Χανιά που καθοδηγούσε περισσότερα από 10 άτομα με τα οποία συνδέονταν με δεσμούς αίματος.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των ερευνών (σ.σ. όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.) έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 2 κιλά και 800 γρ. κοκαΐνης, πάνω από 11 κιλά κάνναβης, τουλάχιστον 5 πολεμικά όπλα (σ.σ. ανάμεσα τους και AK-47 Klaashnikov), πάνω από 10 πιστόλια και περίστροφα, επίσης τουλάχιστον 10 καραμπίνες ή άλλου τύπου κυνηγετικά όπλα, αλλά και εκατοντάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.