Χειροπέδες σε παλιό γνώριμο της αστυνομίας – Το βαρύ παρελθόν του άνδρα της νύχτας

Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της «αθηναϊκής νύχτας» συνελήφθη σε νυχτερινό κέντρο της Γλυφάδας, για παράβαση του νόμου «περί όπλων» και «ναρκωτικών». Ο λόγος για έναν 57χρονο, ο οποίος λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής εντοπίστηκε την ώρα που έβγαινε από το νυχτερινό κέντρο επί της οδού Πανδώρας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών προχώρησαν στον έλεγχο του... παλιού γνώριμου και εντόπισαν στη ζώνη του παντελονιού του ένα πιστόλι Beretta των 7,65mm, με «κουμπωμένο» γεμιστήρα ο οποίος είχε μέσα 5 φυσίγγια. Επίσης, σε τσαντάκι μέσης εντοπίστηκε μία πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους 4,66 γρ., καθώς επίσης και μία ακόμη συσκευασία (αλουμινόχαρτο) πάλι με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 0,64 γρ., ενώ κατασχέθηκε και το κινητό τηλέφωνο του.

Ο 57χρονος «γνωρίστηκε» πρώτη φορά με την ΕΛ.ΑΣ. τον Ιούνιο του 1992 όταν είχε συλληφθεί από την Ασφάλεια για «Εκβίαση», «Εγκληματική Οργάνωση» και «Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη». Για την ίδια υπόθεση είχαν κατηγορηθεί δύο τότε πολύ «βαριά» ονόματα της επονομαζόμενης «αθηναϊκής νύχτας», καθώς όλοι μαζί φαίνεται να είχαν σχηματίσει συμμορία και να προέβαιναν σε εκβιασμούς καταστηματαρχών.

Το 2001 ο 57χρονος σήμερα άνδρας είχε συλληφθεί ξανά με άλλα τρία άτομα, καθώς βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τρία πολεμικά τυφέκια «Kalashnikov», ένα πιστόλι και ένα περίστροφο. Η τελευταία του σύλληψη έγινε τον Απρίλιο του 2024 και πάλι από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών.