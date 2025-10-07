Συναυλία επί τροχών κατέληξε στο... κρατητήριο

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί επενέβησαν έπειτα από καταγγελία για όχημα που προκαλούσε διατάραξη κοινής ησυχίας στην περιοχή των Άνω Λιοσίων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα, εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύος — ενισχυτή και επτά ηχεία μεγάλης έντασης — σε πλήρη λειτουργία. Ο 22χρονος οδηγός συνελήφθη επί τόπου και το όχημά του κατασχέθηκε.Η δικογραφία σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής, ενώ ο νεαρός οδηγός πέρασε το βράδυ στο κρατητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα δύο οχήματα με παρόμοια παράνομα ηχοσυστήματα εντοπίστηκαν το ίδιο βράδυ στην ευρύτερη περιοχή, με τους οδηγούς τους να γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει «κινητό club». Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση των οχημάτων, σύλληψη των οδηγών και βεβαίωση κλήσεων εκατοντάδων ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρέθηκαν και οι άδειες ικανότητας οδήγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα από τα οχήματα το ηχοσύστημα έφτανε τα 15.000 watt ισχύος κυριολεκτικά… συναυλία επί τροχών.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η διατάραξη κοινής ησυχίας τιμωρείται βάσει του άρθρου 417 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως τρεις μήνες ή χρηματική ποινή για όσους, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, προκαλούν θόρυβο ή αναστάτωση με οποιονδήποτε τρόπο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/1996, η χρήση ηχοσυστημάτων σε οχήματα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια θορύβου συνιστά παράβαση που επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, όπως αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης και κατάσχεση του οχήματος. Οι έλεγχοι της αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων διατάραξης της κοινής ησυχίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.