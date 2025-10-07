«Μαϊμού» αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν αξιωματικό της Αστυνομίας και συνελήφθησαν

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης, όταν τρεις νεαροί άνδρες, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, προσπάθησαν να ελέγξουν έναν άνδρα, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν αστυνομικός, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 1:10 της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025, επί της οδού Αγαμέμνονος στον Εύοσμο. Τρεις νεαροί (δύο 21χρονοι και ένας 19χρονος), που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο έφερε αστυνομικό φάρο, υποδυόμενοι τους αστυνομικούς αποπειράθηκαν να ελέγξουν έναν άνδρα.

Ο άνδρας που σταμάτησαν για έλεγχο ωστόσο, ήταν αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην ομάδα ΔΙΑΣ και μόλις είχε σχολάσει από την υπηρεσία του. Τη στιγμή που οι τρεις νεαροί αντιλήφθηκαν ότι είχαν να κάνουν με αστυνομικό, τράπηκαν σε φυγή. Ο αστυνομικός τους καταδίωξε και με τη συνδρομή και άλλων αστυνομικών που κλήθηκαν στο σημείο, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Στην έρευνα που ακολούθησε, εντός του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φάρος, ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 15 εκατοστών με λάμα 7 εκατοστών.

Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν για αντιποίηση αρχής και παράβαση του νόμου περί όπλων.