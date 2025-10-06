Αίγιο: Καταγγελία για διάρρηξη σε εξοχικό πρώην πολιτικού – Είχε διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης

Aγνωστοι διέρρηξαν εξοχικό πρώην πολιτικού στο Αίγιο, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, καταγγέλθηκε στις Αστυνομικές Αρχές από οικείο πρόσωπο, του πρώην πολιτικού, ο οποίος έχει διατελέσει στο παρελθόν Υπουργός Δικαιοσύνης, πως άγνωστοι δράστες διέρρηξαν το εξοχικό του στο Αίγιο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές του έκλεψαν ένα περίστροφο απομίμηση (replica) το οποίο κατείχε ο πρώην Υπουργός, ως ενθύμιο από τη θητεία του.

Επιπροσθέτως, οι δράστες προκάλεσαν φθορές στο συναγερμό καθώς και σε άλλα σημεία της οικίας.

Από την Αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.