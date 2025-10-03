Αμαλιάδα: «Επαγγελματίες» διαρρήκτες έκαναν... φύλλο και φτερό κοσμηματοπωλείο σε χρόνο-ρεκόρ

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (2/10), όταν τουλάχιστον έξι άτομα εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας και σε χρόνο dt άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα, τουλάχιστον έξι άτομα έφτασαν στο σημείο με κλεμμένο όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν ως «πολιορκητικό κριό» για να ξηλώσουν κυριολεκτικά το ρολό ασφαλείας του καταστήματος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα του patrisnews.com, οι δράστες «έφραξαν» το δρόμο που οδηγούσε στο σημείο αφήνοντας το αυτοκίνητό τους στη μέση της οδού με αλάρμ προκειμένου να κάνουν… ήσυχοι τη δουλειά τους.

Mε λοστούς έσπασαν την τζαμαρία, εισέβαλαν στο εσωτερικό και μέσα σε λιγότερα από δύο λεπτά είχαν αδειάσει τις προθήκες, εξαφανιζόμενοι πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη διάρρηξη είχε κλαπεί πριν από μερικές μέρες από την περιοχή της Μανωλάδας.

Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή για ίχνη των δραστών. Δεν αποκλείεται η σπείρα να έχει πραγματοποιήσει και άλλα παρόμοια «χτυπήματα» στην Ηλεία και γειτονικούς νομούς.

PatrisNews