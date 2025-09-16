«Χρυσή» διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ - Άρπαξαν από πανάκριβα ρολόγια μέχρι αλουμινόχαρτο

Διάρρηξη με λεία χιλιάδων ευρώ σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα η διάρρηξη έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) σε διαμέρισμα επί της οδού Φορμίωνος και οι κακοποιοί έμειναν μέσα στο σπίτι περίπου 20 λεπτά. Γείτονες μιλούν για «αόρατους» δράστες, καθώς με χειρουργικές κινήσεις πέτυχαν τον σκοπό τους και μάλιστα χωρίς κανείς τους να αντιληφθεί το παραμικρό.

Ανάμεσα στη λεία περιλαμβάνονται ένα πανάκριβο ρολόι, μία ζώνη επώνυμου οίκου, δύο ζευγάρια παπούτσια, ένα λάπτοπ και μία κάμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Action24, η συνολική αξία τους υπολογίζεται στις 20.000 ευρώ.

Ωστόσο οι δράστες δεν περιορίστηκαν εκεί. Ανάμεσα στα κλοπιμαία ήταν ακόμη μία κολόνια και ένα ρολό αλουμινόχαρτο, το οποίο σύμφωνα με τις Αρχές χρησιμοποιήθηκε για να καλύψουν το λάπτοπ και έτσι να μην εκπέμπει σήμα.

Η Ασφάλεια βρίσκεται ήδη στα ίχνη τους, καθώς έχει στη διάθεσή της βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των δραστών την ώρα που έμπαιναν στην πολυκατοικία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν αποκλείεται οι διαρρήκτες να παρακολουθούσαν τον ένοικο και να περίμεναν πότε θα φύγει για να εισβάλλουν σε αυτό, καθώς το «χτύπημα» δείχνει ότι ήταν προμελετημένο.