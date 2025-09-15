Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης «άνοιξε» αυτοκίνητο και έριξε... υπνάκο - Τον συνέλαβαν ενώ κοιμόταν

Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (14/9) στην περιοχή της Σταυρούπολης στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας διαρρήκτης «άνοιξε» αυτοκίνητο με σκοπό να το κλέψει ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε μέσα σε αυτό να... κοιμάται.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 44χρονο άνδρα τον οποίο μάλιστα, δυνάμεις της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.