Θεσσαλονίκη: Νεαροί άδειασαν 9 ΙΧ – Σε ποια περιοχή ήταν η δράση τους

Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία περιπτώσεις κλοπών από οχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί, 26 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Συνολικά είχαν κάνει κλοπές από 9 οχήματα, κλέβοντας χρηματικό ποσό 5.500 ευρώ, 400 λέι Ρουμανίας, κινητά τηλέφωνα, διάφορες συσκευές, είδη ένδυσης και προσωπικά έγγραφα.

