Εικονικό φαρμακείο στήνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος - Στην παραλία της Θεσσαλονίκης

Ένα εικονικό φαρμακείο, όπου φαρμακοποιοί θα ενημερώνουν τους πολίτες για υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, θα στηθεί δίπλα στον Λευκό Πύργο στις 21 Σεπτεμβρίου (ώρες 10:00-19:00), στο πλαίσιο ανοιχτής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού.

Συγκεκριμένα, φαρμακοποιοί-μέλη του ΦΣΘ θα ενημερώνουν τους πολίτες για τους εμβολιασμούς ενηλίκων, την παχυσαρκία, τη διακοπή καπνίσματος, την αυτοφροντίδα, τη φλεβική νόσο και για άλλα θέματα υγείας και ευεξίας.

