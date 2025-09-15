Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με όπλα και ναρκωτικά - Δείτε τι βρήκαν σε αυτοκίνητο

Όπλα, φυσίγγια, γεμιστήρες, πυροκροτητές και πάνω από 27 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τη δράση των τριών συλληφθέντων μελών εγκληματικής οργάνωσης, που εμπλέκονται σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίσθηκε και πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε σταθμευμένο όχημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο απασφάλιζε με κλειδί αυτοκινήτου, που βρέθηκε και κατασχέθηκε, κατά τη σύλληψη 39χρονου μέλους της οργάνωσης.

Από την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

22 συσκευασίες- δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 27.496 γραμμαρίων,

συσκευασία με 8-γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

πολεμικό τυφέκιο, τύπου Kalashnikov, άνευ κοντακίου,

πιστόλι, χωρίς εμφανή αριθμό, με κενό γεμιστήρα και τροποποιημένη κάννη για υποδοχή σιγαστήρα,

πιστόλι, χωρίς γεμιστήρα,

γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, με 30 φυσίγγια,

σιγαστήρας πυροβόλου όπλου,

10 ηλεκτρικοί πυροκροτητές,

τρεις γεμιστήρες πιστολιών,

373 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και

πλαστικό κουτί, το οποίο περιείχε σκοπευτικό βοήθημα, που προσαρμόζεται σε πιστόλια.

Ελληνική Αστυνομία

Αξίζει να επισημάνουμε ότι το προσδοκώμενο όφελος από τη χονδρική πώληση της ακατέργαστης κάνναβης θα κυμαινόταν από 96.236 έως 137.480 ευρώ, ενώ σε περίπτωση τμηματικής της πώλησης θα κυμαινόταν από 164.976 έως 274.960 ευρώ.



Το όχημα φωτογραφήθηκε και εξερευνήθηκε από συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ενώ οι πυροκροτητές παρελήφθησαν από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.)

