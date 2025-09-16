Χειροπέδες σε 30χρονο που προσπάθησε να εισάγει πάνω από 8 κιλά ηρωίνη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφερε η Δίωξη Ναρκωτικών, που το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου πέρασε χειροπέδες σε έναν 30χρονο αλλοδαπό, ο οποίος προσπάθησε να περάσει στη χώρα μας μια μεγάλη ποσότητα ηρωίνης.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος, ο οποίος είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ποσοτήτων ηρωίνης στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού, επιχείρησε να εισάγει μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» πάνω από οκτώ κιλά ηρωίνη.

Ελληνική Αστυνομία

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν στοχευμένων αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική του δράση.



Πιο αναλυτικά, ο 30χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, εντοπίσθηκε στο χώρο αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου κατελήφθη να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 35 αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 8 κιλών και 93 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.