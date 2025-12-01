Σύλληψη 48χρονου με «ερυθρά αγγελία» της Interpol στο «Ελ. Βενιζέλος» - Καταζητούταν από το 2008

Χειροπέδες σε έναν 48χρονο Αλβανό, ο οποίος διώκοντα με «ερυθρά αγγελία» της Interpol πέρασαν αστυνομικοί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Το flash.gr εξασφάλισε φωτογραφία του 48χρονου, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Η «ερυθρά αγγελία» αφορά το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς ο 48χρονος κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε σε έτερο άτομο συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμ. κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση του στη γειτονική χώρα.