Διακοπή κυκλοφορίας στην Ποσειδώνος από 2 έως 5/12 λόγω εργασιών - Δείτε σε ποια σημεία

Ελλάδα Σύλληψη Interpol Ναρκωτικά Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Σύλληψη 48χρονου με «ερυθρά αγγελία» της Interpol στο «Ελ. Βενιζέλος» - Καταζητούταν από το 2008

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση του στη γειτονική χώρα.

Eurokinissi - Flash.gr
Eurokinissi - Flash.gr
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Χειροπέδες σε έναν 48χρονο Αλβανό, ο οποίος διώκοντα με «ερυθρά αγγελία» της Interpol πέρασαν αστυνομικοί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Το flash.gr εξασφάλισε φωτογραφία του 48χρονου, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Η «ερυθρά αγγελία» αφορά το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς ο 48χρονος κατηγορείται ότι τον Ιούνιο του 2008, παρέδωσε σε έτερο άτομο συσκευασίες που περιείχαν περισσότερα από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμ. κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους.

whatsapp-image-2025-12-01-at-64050-am.jpeg?v=1

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση του στη γειτονική χώρα.

