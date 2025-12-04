«Αδιάφθοροι»: Χειροπέδες σε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος για διακίνηση ηρωίνης

Στέλεχος του Λιμενικού Σώματος συνελήφθη από τους «Αδιάφθορους» των Εσωτερικών Υποθέσεων και κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών μαζί με ακόμη έναν 49χρονο. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία ότι οι δύο άνδρες ήταν dealers ηρωίνης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης και διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών διαμέρισμα στην Αττική, ενώ οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν καθ’ όλο το 24ωρο, με τις ποσότητες να παραδίδονται χέρι με χέρι εξωτερικά της πολυκατοικίας ή να τοποθετούνται στη ρόδα ή στη σέλα μίας μοτοσικλέτας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο λιμενικός, ο οποίος επισκεπτόταν σχεδόν καθημερινά το διαμέρισμα και παρέμενε για μικρό χρονικό διάστημα, προμηθεύονταν ναρκωτικά για πώληση.

Μάλιστα, για να μην γίνονται αντιληπτοί, στις περισσότερες περιπτώσεις η ποσότητα της αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών με τους τακτικούς πελάτες ήταν προσυμφωνημένη, ενώ χρησιμοποιούσαν λέξεις σε αργκό, όπως «μπλούζα», εννοώντας ποσότητα ηρωίνης. Κατά τη σύλληψη του από τους «Αδιάφθορους» το στέλεχος του Λιμενικού Σώματος είχε πάνω του 2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, που είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 49χρονο.



Ακολούθησε και η σύλληψη του 49χρονου, ο οποίος βλέποντας τους αστυνομικούς δεν δίστασε να καταπιεί ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, ώστε να μην βρεθεί στην κατοχή του, ενώ παράλληλα αντιστάθηκε σθεναρά με λακτίσματα με σκοπό να διαφύγει. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 5,16 γραμμαρίων,

αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 10,37 γραμμαρίων,

ξύλινο κουτί που περιείχε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 2,90 γραμμαρίων,

ζυγαριά ακριβείας,

3 ναρκωτικά δισκία,

2 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 484 ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 49χρονου σε τουλάχιστον 14 περιπτώσεις διακίνησης ποσοτήτων ηρωίνης, ενώ ο Λιμενικός προέβη σε τουλάχιστον 8 περιπτώσεις αγοράς ποσοτήτων ηρωίνης κατά το διάστημα από 01-11-2025 έως 02-12-2025.

Ο Λιμενικός οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ ο 49χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θα απολογηθεί ενώπιον της ανακριτικής Αρχής.