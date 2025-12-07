Ελλάδα Λιμενικό Σώμα Βόλος Local News

Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στην είσοδο του λιμανιού Βόλου

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Σκάφος του Λιμενικού/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Σκάφος του Λιμενικού/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε βραχώδη σημείο, στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, αμέσως μετά τον κόκκινο φανό, έπεσε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών της πρόσκρουσης και την ασφαλή απομάκρυνση του σκάφους από το σημείο.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Λιμενικό Σώμα Βόλος Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader