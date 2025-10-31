Χειροπέδες σε 28χρονο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Έκρυβε στην βαλίτσα του 19 κιλά ναρκωτικά

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο αλλοδαπό, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πέρασαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς προσπάθησε να εισάγει στη χώρα ναρκωτικά και συγκεκριμένα ακατέργαστη κάνναβη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωσης της ΕΛΑΣ ο 28χρονος, ο οποίος θεωρείται μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα στον χώρο αφίξεων αεροδρομίου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling).

Σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 36 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν την ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18,8 τις οποίες είχε κρύψει μέσα στην βαλίτσα του. ε 18,8 κιλά ακατέργαστης υδροπονικής κάνναβης (skunk), που

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας ενώ ο 28χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε φωτογραφίες:

ΕΛΑΣ



