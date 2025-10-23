Έκρυβε κάνναβη, κοκαΐνη και όπλο – Τι βρήκαν σε σπίτι στη δυτική Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη από την αστυνομία ένας 33χρονος άντρας, έπειτα από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του.
Συνελήφθη από την αστυνομία ένας 33χρονος άντρας από την Αλβανία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Από έρευνα που έγινε στο σπίτι του σε περιοχή του δήμου Νεάπολης – Συκεών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης και MDMA, καθώς και ένα πιστόλι κρότου και το χρηματικό ποσό των 15.900 ευρώ.
