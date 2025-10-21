Θεσσαλονίκη: 50χρονος προκάλεσε τροχαίο – Του είχαν πάρει το δίπλωμα πριν 2 μέρες

Στη σύλληψη συνολικά 12 ατόμων για διάφορα αδικήματα προχώρησαν αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο εφαρμογής αστυνομικών δράσεων για την αστυνόμευση του Νομού.

Ανάμεσά τους και ένας 50χρονος ο οποίος προκάλεσε τροχαίο ατύχημα χθες το μεσημέρι περίπου στις 14:00 επί της οδού Κ. Καραμανλή. Όπως προέκυψε, ο 50χρονος οδηγούσε το όχημά του αν και 2 μέρες πριν του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

Διαβάστε περισσότερα για τον 50χρονο που προκάλεσε τροχαίο ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα