Θεσσαλονίκη: 50χρονος προκάλεσε τροχαίο – Του είχαν πάρει το δίπλωμα πριν 2 μέρες
Συνολικά 12 συλλήψεις από την αστυνομία για διάφορα αδικήματα.
Στη σύλληψη συνολικά 12 ατόμων για διάφορα αδικήματα προχώρησαν αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο εφαρμογής αστυνομικών δράσεων για την αστυνόμευση του Νομού.
Ανάμεσά τους και ένας 50χρονος ο οποίος προκάλεσε τροχαίο ατύχημα χθες το μεσημέρι περίπου στις 14:00 επί της οδού Κ. Καραμανλή. Όπως προέκυψε, ο 50χρονος οδηγούσε το όχημά του αν και 2 μέρες πριν του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.
