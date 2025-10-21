Τροχαίο ατύχημα με δύο ΙΧ και μια μοτοσικλέτα στο Περιστέρι - Στο νοσοκομείο ένας ανήλικος

Τροχαίο ατύχημα ανάμεσα σε σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Τζον Κένεντι γύρω στις 21:30 τραυματίστηκε -ευτυχώς ελαφρά- ένας ανήλικος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο αλλά και η Τροχαία Περιστερίου για να συλλέξει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.