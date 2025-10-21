Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στα Εξάρχεια: Φορτηγό πήρε... παραμάζωμα 9 αυτοκίνητα και φράκαρε - Βίντεο

Κυκλοφοριακό χάος σημειώνεται από το πρωί της Τρίτης (21/10) στην περιοχή των Εξαρχείων εξαιτίας ενός φορτηγού που προκάλεσε φθορές σε εννιά σταθμευμένα αυτοκίνητα και εν τέλει φράκαρα επί της οδού Καλλιδρομίου.

Όπως γίνεται γνωστό, το φορτηγό έχει κολλήσει στη συμβολή της Καλλιδρομίου με την Θεμιστοκλέους και εκτιμάται ότι τουλάχιστον εννέα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές -κάποια πιο σοβαρές, άλλα μικρότερες.

«Καθόμασταν εδώ στην Καλλιδρομίου. Ακούστηκε ένας χτύπος, ένας δεύτερος ένας τρίτος, μετά ένας πιο μεγάλος θόρυβος. Είναι ένα φορτηγό που έχει χτυπήσει εννιά αυτοκίνητα» λέει κάτοικος της περιοχής.

Συνεχίοντας μάλιστα, εξηγεί πως προσπαθεί να βρει μια άκρη με τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς αυτές να έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά της. Η ίδια γυναίκα υποστηρίζει ότι έχει ζητήσει τη συνδρομή του οικείου Αστυνομικού Τμηματος και πως της ζήτησαν να καλέσει την Άμεση Δράση. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι το φορτηγό είναι κολλημένο στο σημείο από τις 10:15 το πρωί.

Αναμένεται να στηθεί μια μικρή «επιχείρηση» για τη μετακίνηση του βαρέος οχήματος.