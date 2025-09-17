Κομφούζιο λόγω τροχαίου στον Κηφισό - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Ένα τροχαίο που σημειώθηκε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία το απόγευμα της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025, έχει δημιουργήσει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή.

Στο τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων ενεπλάκησαν δύο οχήματα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στο σημείο να διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια.



Κίνηση παρατηρείται και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Κηφισιάς έως και το Αιγάλεω.