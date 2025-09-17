Τροχαίο στη Λένορμαν: Νεκρός αναβάτης μοτοσικλέτας - Εξετάζεται αν έπαθε ανακοπή ενώ οδηγούσε

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9) στην οδό Λένορμαν, στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να ανατραπεί, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν προκύπτει να υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος στο τροχαίο.

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σημειώνεται πως οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο αναβάτης να υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ οδηγούσε με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.