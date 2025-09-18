Καρέ καρέ η φονική καραμπόλα στη Βουλιαγμένης: Πώς έγινε το τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε 64χρονη

Συνεχίζει να χύνεται αίμα στην άσφαλτο με ένα νέο τροχαίο δυστύχημα να σημειώνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με μία 64χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού με τέσσερα οχήματα να εμπλέκονται σε μία τραγική καραμπόλα.

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας έχει δει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική καραμπόλα, τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/9 στη Βουλιαγμένης, που στοίχησε τη ζωή σε μια 64χρονη γυναίκα pic.twitter.com/QdBOTYLv0F — Flash.gr (@flashgrofficial) September 18, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, το όχημα που οδηγούσε η 64χρονη, ενώ κινούνταν επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, με κατεύθυνση από Γλυφάδα προς Αθήνα, το χτύπησε από πίσω ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 21χρονος.

Από αυτή τη σύγκρουση το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύγκρουση με ένα ταξί που οδηγούσε ένας 67χρονος και ένα ακόμη ΙΧ, με οδηγό μία 69χρονη.

Από την καραμπόλα, πέραν από τον θάνατο της 64χρονης, τραυματίστηκε ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ που ευθύνεται για την καραμπόλα, μαζί με τον 22χρονη συνεπιβάτη, ενώ ελαφρά τραύματα φέρει και μία 70χρονη γυναίκα που επέβαινε στο ταξί.

Την προανάκριση ανέλαβε το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

