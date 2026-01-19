Καραμπόλα με πάνω από 100 αυτοκίνητα στο Μίσιγκαν λόγω του χιονιά - Απίστευτες εικόνες

Περισσότερα από 100 οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο του δυτικού Μίσιγκαν εξαιτίας του χιονιά, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.

Καθώς η Πολιτεία των ΗΠΑ αντιμετωπίζει έντονα καιρικά φαινόμενα και ισχυρές χιονοπτώσεις, ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου I-196 παραμένει κλειστό για ώρες, μετά τη φοβερή καραμπόλα.



Αρκετοί τραυματισμοί έχουν αναφερθεί από τη σύγκρουση των οχημάτων, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχουν τραυματίες που η κατάστασή τους να είναι σοβαρή.



Υπήρξαν πολυάριθμες ολισθήσεις και συγκρούσεις οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων πολλών ημιφορτηγών, δήλωσαν αξιωματούχοι της κομητείας της Οτάβα. Αξιωματούχοι της αστυνομίας της πολιτείας του Μίσιγκαν δήλωσαν σε ενημέρωση το απόγευμα της Δευτέρας ότι ενεπλάκησαν 30 έως 40 ημιφορτηγά.



Στελέχη από το γραφείο του σερίφη συνεργάζονται με ασθενοφόρα και πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής για να περιθάλψουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία της περιοχής.



Στους οδηγούς που έχουν εγκλωβιστεί στο σημείο ζητείται να παραμείνουν μέσα στα οχήματά τους μέχρι να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε κάποιο λεωφορείο, από αυτά που θα τους μεταφέρουν.



Videos shows scenes from the 100+ car pileup in Hudsonville, MI with cars still slamming into each other in the video.



1/19/26 pic.twitter.com/OgNL9Z9OYl — Michigan Storm Chasers (@MiStormChasers) January 19, 2026

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον λογαριασμό Chicago & Midwest Storm Chasers δείχνει πάνω από 100 οχήματα ή και περισσότερα να έχουν παρασυρθεί κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τον ακριβή αριθμό των εμπλεκόμενων οχημάτων.



Ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να παραμείνει κλειστός για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνσης οχημάτων και τραυματιών.