Καραμπόλα-«μαμούθ» 70 αυτοκινήτων στο Κολοράντο: 19 τραυματίες σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο

Πανικός επικράτησε σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στο Κολοράντο την Τρίτη (14/4), καθώς τουλάχιστον 70 οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα υπό συνθήκες χιονιού.

Δεκάδες αυτοκίνητα και νταλίκες συγκρούστηκαν το ένα πίσω από το άλλο, προκαλώντας τον τραυματισμό 19 ανθρώπων ενώ ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Οι Αρχές του Κολοράντο δήλωσαν ότι κάποιοι εκ των τραυματιών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με διαφορετικής σοβαρότητας τραύματα.

Ορισμένα από τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ άλλα περιστράφηκαν στο χιονισμένο οδόστρωμα του αυτοκινητοδρόμου Interstate 70. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS, την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε χιονοθύελλα και έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Λόγω των συνθηκών αυτών, σηκώθηκε χιόνι στον αέρα δημιουργώντας «λευκό πέπλο» (white - out) το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο περιστατικό.

Ο αυτοκινητόδρομος άνοιξε μόλις πέντε ώρες αργότερα, μετά από εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού.

Εστιατόρια και το κοινοτικό κέντρο στην κοντινή πόλη Georgetown άνοιξαν τις πόρτες τους για τους ανθρώπους των οποίων τα οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Το σημείο του ατυχήματος βρισκόταν κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Loveland, το οποίο παραμένει ανοιχτό για τη σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η χιονόπτωση δημιούργησε ολισθηρές συνθήκες οδήγησης που οδήγησαν και σε άλλα ατυχήματα και κλεισίματα δρόμων σε ορεινές περιοχές του Κολοράντο.