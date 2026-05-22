Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή που αυτοκίνητο «εισβάλει» σε εστιατόριο στη Νέα Ορλεάνη

Στιγμές τρόμου βίωσαν οι παρευρισκόμενοι σε εστιατόριο στη Νέα Ορλεάνη, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε στο κτίριο, διαλύοντας την είσοδο και σταματώντας σε απόσταση «αναπνοής» από τους πελάτες.

Το σοκαριστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο δημοφιλές εστιατόριο «Olive Branch Cafe» την Τετάρτη (20/5), όταν ο οδηγός του οχήματος έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να μπει με ταχύτητα μέσα στον κλειστό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του fox8live.com, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Ράστι Ότρι, δήλωσε πως είναι θαύμα που δεν τραυματίστηκε κανείς σοβαρά και που δεν θρηνήσαμε θύματα. Ο ίδιος ανέφερε ότι το σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης, τη στιγμή που στο εστιατόριο βρίσκοντας περίπου 15 πελάτες και μέλη του προσωπικού.

«Ήταν εντελώς εκτός ελέγχου»

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος. Σύμφωνα με τον Ότρι, μια γυναίκα οδηγούσε ένα λευκό sedan με μεγάλη ταχύτητα στη διπλανή λεωφόρο, όταν έχασε τον έλεγχο, χτύπησε σε δύο τσιμεντένια εμπόδια στο κοντινό βενζινάδικο και κατέληξε να εισβάλει στο εστιατόριο, γκρεμίζοντας τον μπροστινό τοίχο του κτιρίου.

Ο Ότρι, ο οποίος άνοιξε την επιχείρηση το 2002, τόνισε ότι το όχημα ήταν εντελώς εκτός ελέγχου.

Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης δήλωσε ότι η οδηγός και μερικοί πελάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Τα στοιχεία της οδηγού δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, αλλά η αστυνομία ανέφερε ότι της βεβαιώθηκε κλήση για επικίνδυνη οδήγηση. Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ο Ότρι τόνισε ότι το εστιατόριό του θα αναγκαστεί να παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στις υποδομές και οι απαραίτητες επισκευές.