Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ ο Μάριος Οικονόμου - Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε το πρωί του Σαββάτου 23 Μαΐου με τη μηχανή του.



Σύμφωνα με το epiruspost, οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς ο 33χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.



Ο Οικονόμου τράκαρε με διερχόμενο ΙΧ, οδηγώντας τη μηχανή του πολύ κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, το οποίο δεν εφημέρευε και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, άμεσα διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό.



Πλέον, ο άτυχος πρώην ποδοσφαιριστής μετά το πολύωρο χειρουργείο, έχει μεταφερθεί στη ΜΕΘ, όπου νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε πως θα βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια του άτυχου 34χρονου, ο οποίος καλείται τώρα να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. «Η οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του Μάριου Οικονόμου και των οικείων του, με την ευχή να βγει νικητής από τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι άνθρωποι της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.

Ο Μάριος Οικονόμου γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1992 στα Ιωάννινα. Αγωνίστηκε στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Έπαιξε ποδόσφαιρο στην Ιταλία φορώντας τις φανέλες των Μπολόνια, Κάλιαρι, ΣΠΑΛ και Μπάρι.

Το 2018 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ με δανεισμό από τη Μπολόνια και αργότερα υπέγραψε κανονικό συμβόλαιο έως το 2022. Με τη φανέλα της ΑΕΚ αγωνίστηκε σε 64 συνολικά παιχνίδια και σημείωσε 4 γκολ, αποτελώντας βασικό μέλος της αμυντικής γραμμής της ομάδας εκείνη την περίοδο. Το 2020 μεταγράφηκε στην Κοπεγχάγη.