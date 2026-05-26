Μάχη συνεχίζει να δίνει ο Μάριος Οικονόμου: «Άφαντος» ο οδηγός του ΙΧ στο σημείο-«καρμανιόλα»

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στην πόλη των Ιωαννίνων το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5).

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο 34χρονος το πρωί της Δευτέρας (25/5), δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξη. Για την ακρίβεια, ήταν στα ίδια επίπεδα με εκείνη της Κυριακής χωρίς να υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Ωστόσο, οι θεράποντες γιατροί ευελπιστούν σε αναστροφή της κατάστασης, κάτι που θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.

Οι γιατροί βασίζονται στη γερή κράση του Μάριου που δίνει μία μεγάλη μάχη για τη ζωή του, έχοντας τις ευχές όλου του κόσμου να τον συνοδεύουν.

Αναζητούν τον οδηγό του άλλου οχήματος

Την ίδια ώρα, «άκαρπη» παραμένει η δημόσια έκκληση της ΕΛΑΣ να προσέλθουν στις Αρχές άτομα που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του σοβαρού τροχαίου. Αλγεινές εντυπώσεις δε προκαλεί το γεγονός ότι αρκετοί έσπευσαν να μοιραστούν, μέσω social media, στιγμές που απαθανάτισαν λίγο μετά το τροχαίο, χωρίς κανείς εξ αυτών να έχει προσέλθει για κατάθεση.

Με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Μάριος Οικονόμου επέβαινε σε δίκυκλο το οποίο συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε αναστροφή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του διεθνούς ποδοσφαιριστή.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος εξακολουθεί να αναζητείται. Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων επιμένει στην έκκλησή του, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος που οδήγησε τον 34χρονο πρώην ποδοσφαιριστή να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Αντιδράσεις για το σημείο - «καρμανιόλα»

Στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα στην οδό Μακρυγιάννη, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από την είσοδο του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, έχουν καταγραφεί πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα τις περισσότερες φορές με αιτία την αναστροφή κάποιου οχήματος, η οποία όμως απαγορεύεται.

Παρά το ότι έχουν καταγραφεί τα τροχαία συμβάντα αλλά και παρότι η διοίκηση του Νοσοκομείου Χατζηκώστα τα προηγούμενα χρόνια είχε απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τον Δήμο Ιωαννιτών για να εξεταστεί η δυνατότητα κάποιων παρεμβάσεων ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος, δεν έχει γίνει καμία απολύτως παρέμβαση.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κάποια στιγμή δόθηκε και μία έγγραφη απάντηση στην οποία αναφέρεται πως τόσο στην είσοδο του νοσοκομείου όσο και επί της Μακρυγιάννη δεν είναι δυνατό να κατασκευαστεί κάποιος κυκλικός κόμβος, γιατί είναι σε μικρή απόσταση από τον κυκλικό κόμβο στα Καρδαμίτσια. Ασαφές είναι επίσης και το πλαίσιο της αρμοδιότητας για το συγκεκριμένο σημείο, αν ανήκει δηλαδή στον δήμο Ιωαννιτών ή στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», διαψεύδεται ότι υπήρξε εμπλοκή υπηρεσιακού οχήματος της ΕΛΑΣ στο τροχαίο, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν.