Ελλάδα Εθνικές Οδοί Κίνηση Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Τροχαία (Η)

Κίνηση: Διακοπή κυκλοφορίας στην Αθηνών-Λαμίας λόγω έργων

Διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω έκτακτων εργασιών στην περιοχή των Οινοφύτων.

Κώστας Παπαδόπουλος

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Αθηνών–Λαμίας Εθνική Οδός, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η διακοπή ισχύει από το ύψος της χιλιομετρικής θέσης 62 (κόμβος Οινόης) έως τη χιλιομετρική θέση 56 (κόμβος Οινοφύτων), στην περιοχή των Οινοφύτων.

Λόγω των έκτακτων εργασιών, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω παράπλευρης οδού, μέχρι νεότερης ενημέρωσης για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

