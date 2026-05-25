Κίνηση: «Έμφραγμα» σε Κηφισό, Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με αυξημένη κίνηση ξεκινάει η εβδομάδα αφού από το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου σε αρκετούς κομβικούς άξονες της Αττικής παρατηρείται συμφόρηση με τον χάρτη να «κοκκινίζει» όσο περνάει η ώρα.

Όπως κάθε μέρα, τα πιο σημαντικά προβλήματα για τους οδηγούς επικεντρώνονται στον Κηφισό. ήδη από νωρίς το πρωί υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου και ιδίως από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ.

Υμηττού καθυστερήσεις: 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 25, 2026

Το ίδιο συμβαίνει και στη λεωφόρο Αθηνών, με το κύριο πρόβλημα να εντοπίζεται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί που κινούνται στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.



Όσοι κινούνται κυρίως στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά υπάρχουν δυσχέρειες κυρίως από το ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο προς Αθήνα. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Μεσογείων όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και την Αγία Παρασκευή.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.