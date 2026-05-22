Κίνηση: Χάος στους δρόμους της Αθήνας - Κηφισός, Ποσειδώνος και Αττική Οδός στο «κόκκινο»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Ο Κηφισός συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση.

Μεγάλες καθυστερήσεις σε Ποσειδώνος και Λεωφόρο Αθηνών

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα Χαϊδάρι – Σκαραμαγκά, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αργή.

Την ίδια ώρα, σοβαρή επιβάρυνση παρατηρείται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, και στα δύο ρεύματα από Φάληρο έως Άλιμο, ενώ δυσκολίες εντοπίζονται και στην περιοχή του Πειραιά.

Αρκετά πυκνή είναι η ροή στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην Λεωφόρο Ηλιουπόλεως καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στη Λεωφόρο Κηφισίας όσο και στη Λεωφόρο Μεσογείων, με την κατάσταση να επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, με βασικές αρτηρίες να εμφανίζουν αυξημένο φόρτο.

Συγκεκριμένα, προβλήματα εντοπίζονται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ σε ορισμένα σημεία η Λεωφόρος Αλεξάνδρας βρίσκεται στο «κόκκινο».

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και προς το Αεροδρόμιο. Η κατάσταση αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω όσο περνά η ώρα, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/RZ7JbcsrnP — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 22, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω Final Four

Επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις αναμένονται λόγω των μέτρων τροχαίας για το Final Four.

Από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές γύρω από το ΟΑΚΑ, τα ξενοδοχεία διαμονής των ομάδων, αλλά και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Παράλληλα, προβλέπονται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, κυρίως σε:

Λεωφόρο Κηφισίας

Λεωφόρο Μεσογείων

Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου

Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας

Οδό Π. Κανελλοπούλου

Δυτική Περιφερειακή Υμηττού

Αττική Οδό

Την ίδια στιγμή, αυξημένη είναι η παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.