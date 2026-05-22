EuroLeague Final Four 2026: Η ώρα και το κανάλι του ημιτελικού Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της και το τζάμπολ του Final Four της Αθήνας έφτασε! Ο Ολυμπιακός «υποδέχεται» στο Telekom Center Athens την Φενέρμπαχτσε, κάτοχο της EuroLeague, με μοναδικό στόχο την νίκη που θα του εξασφαλίσει τι εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5).

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έχουν μπροστά τους μια μοναδική ευκαιρία, καθώς η απουσία του Παναθηναϊκού τους καθιστά «γηπεδούχους», με την παρουσία «ερυθρόλευκων» φιλάθλων να αναμένεται κατά πολύ περισσότερη από αυτή των υπόλοιπων οπαδών από τις ομάδες του F4.

Η σπουδαία αναμέτρηση αρχίζει στις 18:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

Αργότερα το βράδυ, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης «κονταροχτυπιούνται» σε έναν ισπανικό εμφύλιο με φόντο το άλλο εισιτήριο του τελικού. Ο αγώνας ξεκινάει στις 21:00 και θα μεταδοθεί επίσης στο NovaSports Prime.