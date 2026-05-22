Final Four: Αυτή είναι η πρόβλεψη του καιρού για τους ημιτελικούς στην Αθήνα

Δείτε τι καιρό θα έχει την ώρα των δύο ημιτελικών του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και αν θα επηρεάσει τη μετακίνηση των οπαδών.

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Έχουμε φτάσει Παρασκευή 22/5 και αυτό σημαίνει ώρα ημιτελικών στη Euroleague. Ολυμπιακός- Φενέρ και Ρεάλ- Βαλένθια είναι τα δύο ζευγάρια με έναν μόνο στόχο, τον τελικό και επομένως ένα βήμα πιο κοντά στο τρόπαιο.

Όμως όπως φαίνεται ο καιρός θα κάνει μερική «χαλάστρα» στη μετακίνηση των οπαδών καθώς όπως φαίνεται μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μπόρες. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει και τη μεσημεριανή μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού και της Φενέρ προς το T-Center.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του FLASH, Δημήτρη Παπαϊωάννου, με άστατο καιρό θα μεταβούν οι φίλαθλοι των ομάδων στο γήπεδο του ΟΑΚΑ. Μπόρες θα σημειώνονται κυρίως στα νότια το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ αργά το βράδυ θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας.

Την ίδια ώρα καλές θερμοκρασίες θα επικρατούν στο κέντρο της Αθήνας με τον υδράργυρο να είναι στους 23-24 το απόγευμα και το βράδυ στους 19-20 βαθμούς Κελσίου.

