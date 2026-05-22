Αθήνα σε ρυθμούς Final Four: Εικόνες από την Fan Zone στο Ζάππειο

Η Fan Zone έχει στηθεί στο Ζάππειο και φιλοξενεί πλήθος φίλων του μπάσκετ, με ειδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους και έντονη παρουσία φιλάθλων από τις ομάδες του Final Four της Αθήνας.

Το Ζάππειο μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης των φιλάθλων για το EuroLeague Final Four 2026, φιλοξενώντας μια εντυπωσιακή FanZone γεμάτη μπάσκετ, μουσική και street culture. Από τις 21 έως τις 24 Μαΐου, το κέντρο της Αθήνας ζει σε ρυθμούς μπασκετικού φεστιβάλ με live DJ… pic.twitter.com/XFXgCnALDk — Flash.gr (@flashgrofficial) May 22, 2026

Η φετινή διοργάνωση ξεφεύγει από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, μετατρέποντας το κέντρο της Αθήνας σε ένα τετραήμερο basketball festival.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, street culture, live events και διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό.

Ευγενία Γιαννακέλου /Flash.gr

Δράσεις και συμμετοχή του κοινού

Η είσοδος στη Fan Zone είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται υποχρεωτική εγγραφή.

Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε:

shooting games και basketball challenges

virtual και διαδραστικά παιχνίδια

photo booths και fan contests live DJ shows και μουσικές δράσεις

Παράλληλα, λειτουργούν και επίσημα σημεία με merchandise, όπου διατίθενται συλλεκτικά προϊόντα του Final Four.