Σπορ Euroleague Ζάππειο Final Four

Αθήνα σε ρυθμούς Final Four: Εικόνες από την Fan Zone στο Ζάππειο

To Ζάππειο μετατρέπεται σε ένα μεγάλο μπασκετικό φεστιβάλ με εκδηλώσεις, δράσεις και αυξημένη κινητικότητα.

Ευγενία Γιαννακέλου /Flash.gr
Η Fan Zone έχει στηθεί στο Ζάππειο και φιλοξενεί πλήθος φίλων του μπάσκετ, με ειδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους και έντονη παρουσία φιλάθλων από τις ομάδες του Final Four της Αθήνας.

Η φετινή διοργάνωση ξεφεύγει από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, μετατρέποντας το κέντρο της Αθήνας σε ένα τετραήμερο basketball festival.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, street culture, live events και διαδραστικές εμπειρίες για το κοινό.

Δράσεις και συμμετοχή του κοινού

Η είσοδος στη Fan Zone είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται υποχρεωτική εγγραφή.

Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε:

  • shooting games και basketball challenges
  • virtual και διαδραστικά παιχνίδια
  • photo booths και fan contests live DJ shows και μουσικές δράσεις

Παράλληλα, λειτουργούν και επίσημα σημεία με merchandise, όπου διατίθενται συλλεκτικά προϊόντα του Final Four.

