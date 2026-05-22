Final Four: Κανονικά στις 18:00 το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε παρά το μπέρδεμα με τα εισιτήρια

Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό του Final Four, προέκυψε θέμα σχετικά με πιθανή αλλαγή της ώρας διεξαγωγής του αγώνα, εξαιτίας προβλημάτων στη διαδικασία των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι φίλαθλοι δεν είχαν συμπληρώσει τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία που ζητήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., δημιουργώντας καθυστερήσεις και ανησυχία για την ομαλή προσέλευση.

Παρά το πρόβλημα, η EuroLeague προχώρησε άμεσα σε ενέργειες για την εξομάλυνση της κατάστασης.

Η διοργανώτρια αρχή έχει ήδη ξεκινήσει να αποστέλλει ενημερωτικά email στους κατόχους εισιτηρίων, με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την είσοδό τους στο γήπεδο (T-Center).

Τελικά, το ενδεχόμενο αλλαγής ώρας απομακρύνθηκε και ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά στις 18:00, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται, με στόχο να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα λίγο πριν από την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης.