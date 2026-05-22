Final Four: Ξεκίνησαν οι μετακινήσεις οπαδών - «Κοκκίνησε» το Φάληρο

Οι πρώτοι φίλαθλοι έχουν ήδη ξεκινήσει να κατευθύνονται προς το ΟΑΚΑ, με την ατμόσφαιρα να είναι εορταστική ενόψει του πρώτου ημιτελικού του Final Four της EuroLeague.

Στο Φάληρο καταγράφεται έντονη κινητικότητα, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να συγκεντρώνονται στο Στάδιο Καραϊσκάκη πριν την οργανωμένη μετακίνησή τους.

Η μεταφορά των φίλων του Ολυμπιακού προς το ΟΑΚΑ γίνεται αποκλειστικά μέσω συρμών του ΗΣΑΠ, από το Φάληρο έως το Μαρούσι, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Τα δρομολόγια ξεκίνησαν μετά τις 14:00, ενώ η κύρια αναχώρηση πραγματοποιείται στις 15:00.

Ξεκίνησαν οι πρώτοι οπαδοί της Φενέρ

Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στον σταθμό Θησείου από τις 12:00, με τους πρώτους συρμούς προς το ΟΑΚΑ να αναχωρούν από τις 14:00.

Όσον αφορά τους οπαδούς των άλλων ομάδων, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, αυτοί θα συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο στις 16:00 και θα μεταφερθούν στο γήπεδο με μισθωμένα λεωφορεία.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, βρίσκονται σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις γύρω από το ΟΑΚΑ, καθώς και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έως και τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας.

Η παρουσία της αστυνομίας είναι ισχυρή, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων.