Ξηλώνεται το νέο αμφιθέατρο στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις - Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας του νέου ανοιχτού αμφιθεάτρου στο Ζάππειο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ανακοίνωσε απρόσμενα την αναβολή της εναρκτήριας συναυλίας της Big Band του Δήμου Αθηναίων, καθώς και όλων των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ολυμπίων που ήταν προγραμματισμένες έως τις 25 Ιουλίου.

Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή έκανε γνωστό ότι η διεξαγωγή του Φεστιβάλ αναστέλλεται εξαιτίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν τις εγκαταστάσεις στον χώρο του Ζαππείου. Όπως επισημαίνεται, η σκηνή και οι υπόλοιπες υποδομές που είχαν τοποθετηθεί πρόκειται να απομακρυνθούν άμεσα.

Παράλληλα, η διοργάνωση εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και τους θεατές για την κατανόηση που επιδεικνύουν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα ή το χρονοδιάγραμμα επαναπρογραμματισμού των εκδηλώσεων.

Το υπαίθριο αμφιθέατρο, δυναμικότητας περίπου 1.000 θεατών, είχε εγκατασταθεί στον κήπο μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, κάτω από το επίπεδο της κεντρικής σκάλας της πλατείας. Επρόκειτο να φιλοξενήσει συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις στο πλαίσιο του νέου Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 26 Ιουνίου.

Η κατασκευή είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων, κυρίως λόγω ανησυχιών για την αισθητική εικόνα και την προστασία του ιστορικού χώρου. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λευτέρης Γιοβανίδης, είχε αναφέρει σε τηλεοπτικές δηλώσεις πως το θέατρο θα παρέμενε μπροστά από το σιντριβάνι για περίπου έναν μήνα. Ωστόσο, η αιφνιδιαστική απόφαση για την αναβολή των εκδηλώσεων φαίνεται να ανατρέπει τον αρχικό σχεδιασμό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου. Η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.

Εκ μέρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος»