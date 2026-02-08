«Η ιστορία της Ελλάδας δεν ιδιωτικοποιείται»: Διαμαρτυρία με κλαρίνο και φουστανέλες στο Ζάππειο

Μια διαφορετική, αλλά ιδιαίτερα ηχηρή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (8/2) στο κέντρο της Αθήνας, με εκατοντάδες Ηπειρώτες να συγκεντρώνονται στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου. Με κλαρίνα, παραδοσιακές φορεσιές και κυκλωτικούς χορούς, οι συμμετέχοντες έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα αντίθεσης στον Νόμο 5259/2025 και στη μετατροπή της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.



Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εκδήλωση «Πίτα του Ηπειρώτη 2026», ωστόσο ο παραδοσιακός εορταστικός χαρακτήρας μετατράπηκε σε πράξη διαμαρτυρίας για την προστασία της δημόσιας περιουσίας και της βούλησης των μεγάλων ευεργετών.

INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ένας χορός γύρω από το Ζάππειο με πολιτικό μήνυμα

Οι εικόνες από το Ζάππειο αποτυπώνουν δεκάδες συλλόγους και εκατοντάδες ανθρώπους να σχηματίζουν έναν τεράστιο παραδοσιακό χορό που «αγκάλιασε» το ιστορικό μέγαρο. Το μήνυμα ήταν σαφές: το Ζάππειο και τα κληροδοτήματα δεν πωλούνται και δεν ιδιωτικοποιούνται.

Δείτε βίντεο του Orange Press από αυτήν την αν μη τι άλλο διαφορετική διαμαρτυρία:

Η θέση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΠΣΕ), με έκτακτη απόφασή της, χαρακτήρισε την κινητοποίηση «μονόδρομο αντίστασης» απέναντι στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση των κληροδοτημάτων.

Σε σχετικό ψήφισμα, η ΠΣΕ σημειώνει πως η επίκληση της «βούλησης του διαθέτη» αποτελεί, όπως αναφέρει, προσπάθεια συσκότισης του πραγματικού σκοπού, που είναι η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της μεγάλης περιουσίας των κληροδοτημάτων και η παράδοσή της σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Παράλληλα, οι Ηπειρώτες καλούν τους βουλευτές της περιοχής να σταθούν απέναντι στις διατάξεις του νέου νόμου και να τιμήσουν την καταγωγή τους.

Παρέμβαση Περικλή Μίγδου από το Ζάππειο

Στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, Περικλής Μίγδος, ο οποίος μίλησε από το Ζάππειο τονίζοντας τη διαχρονική προσφορά της Ηπείρου και των ευεργετών της στο ελληνικό κράτος.

INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Όπως ανέφερε, η συγκέντρωση αποτελεί προσπάθεια να ακουστεί δυνατά η αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις κτιρίων, περιοχών και ευεργετημάτων, τα οποία δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν την κοινωνία και να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον.

Ο κ. Μίγδος κατέληξε με σαφές μήνυμα προς την Πολιτεία, υπογραμμίζοντας πως «δεν μπορεί να συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ιστορίας της Ελλάδας».

Συνέχεια κινητοποιήσεων και νομικές ενέργειες

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και χορούς, ωστόσο το διεκδικητικό κλίμα παρέμεινε έντονο. Η ΠΣΕ ξεκαθάρισε ότι θα αξιοποιήσει κάθε ένδικο μέσο, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, για να αποτραπεί οποιαδήποτε αλλαγή στη βούληση των ευεργετών.

INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Όπως επισημάνθηκε, η σημερινή μαζική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί μόνο την αρχή των κινητοποιήσεων για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των κληροδοτημάτων.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τα κληροδοτήματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών, ο νέος νόμος για τα κληροδοτήματα επιφέρει μεταξύ άλλων:



-Κεντρικοποίηση της διαχείρισης των κοινωφελών πόρων και μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους Δήμους σε κεντρικές επιτροπές.



- Κατάργηση της αυτοδιοικητικής διαχείρισης, με απώλεια ελέγχου και πόρων που προορίζονται για κοινωφελείς σκοπούς και τοπικές ανάγκες.

INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ





- Αποδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και μεταφορά πόρων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος.



- Ζητήματα διαφάνειας και τοπικής δημοκρατίας, καθώς και παράκαμψη αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου για τη δημόσια περιουσία του Ζαππείου.



- Παρεμβάσεις στη φορολόγηση που επηρεάζουν άμεσα τα κληροδοτήματα.