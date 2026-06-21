Δήμος Αθηναίων για την εξέδρα στο Ζάππειο: «Δεν έχουμε καμία εμπλοκή»

Ανακοίνωση αναφορικά με την εξέδρα που στήθηκε στον χώρο του Ζαππείου εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, με την οποία αρνείται κάθε εμπλοκή στην τοποθέτησή της.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων σημειώνει πως «δεν έχει καμία εμπλοκή στην τοποθέτηση της προσωρινής μεταλλικής κατασκευής και των σχετικών εγκαταστάσεων, ούτε στη διοργάνωση του φεστιβάλ Ολυμπίων που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα στο Ζάππειο.

Αρμόδια για την παραχώρηση του χώρου και τη διοργάνωση της εκδήλωσης είναι η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτημάτων, η οποία χορήγησε και τη σχετική άδεια».

Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / Flash.gr

Όλα ξεκίνησαν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το στήσιμο μίας μεγάλης μεταλλικής σκηνής με σιδερένιες κερκίδες χωρητικότητας 1.000 θέσεων αμφιθεάτρου που τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου.

Η εγκατάσταση της σκηνής έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνταν μέχρι τις 25 Ιουλίου για το νεοσύστατο «Φεστιβάλ Ολυμπίων»

Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / Flash.gr

Μετά όμως τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ο φορέας που διαχειρίζεται τον χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, ανακοίνωσε, αιφνιδιαστικά, την αναβολή όχι μόνον της συγκεκριμένης βραδιάς αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση που βγήκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, «το Φεστιβάλ Ολυμπίων αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαππείου». Παρότι γίνεται λόγος για αναβολή στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως «η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών».