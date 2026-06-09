Ζάππειο: Τρεις συλλήψεις μετά από καταγγελία για ομοφοβική επίθεση - Η αναφορά μέσω του 11414

Στη σύλληψη τριών νεαρών προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου 2026 στο Ζάππειο, μετά από καταγγελία για επίθεση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά σε βάρος τριών ατόμων λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συλληφθέντες είναι ημεδαποί ηλικίας 16, 18 και 19 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και εξύβριση κατά συναυτουργία, αδικήματα που φέρονται να τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Η καταγγελία στο 11414 και η άμεση κινητοποίηση

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το βράδυ της 8ης Ιουνίου μέσω του πενταψήφιου αριθμού 11414, της τηλεφωνικής γραμμής που λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την καταγραφή και διαχείριση περιστατικών ρατσιστικής βίας.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., η καταγγελία αξιολογήθηκε άμεσα από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και στη συνέχεια ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο Πάρκο Ζαππείου, όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους τρεις νεαρούς.

Τι καταγγέλλεται ότι συνέβη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, λίγο νωρίτερα οι τρεις συλληφθέντες, μαζί με άλλα άτομα που αναζητούνται, φέρονται να εξύβρισαν και να απείλησαν τρία άτομα που βρίσκονταν στο πάρκο.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες χρησιμοποίησαν φράσεις και προχώρησαν σε χειρονομίες που σχετίζονταν με τον σεξουαλικό προσανατολισμό των θυμάτων, γεγονός που οδήγησε στην αντιμετώπιση της υπόθεσης ως περιστατικού με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τι είναι η γραμμή 11414

Η γραμμή 11414 λειτουργεί όλο το 24ωρο και στελεχώνεται από εξειδικευμένους αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

Μέσω της συγκεκριμένης γραμμής πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν περιστατικά που σχετίζονται με ρατσιστική βία, διακρίσεις ή επιθέσεις με κίνητρο, μεταξύ άλλων, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.