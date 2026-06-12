Η ΣΤΑΣΥ δεν θα βάλει αφίσες του φετινού Athens Pride στο Μετρό: Αντιδράσεις και «μάχη» ανακοινώσεων

Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην τοποθετήσει αφίσες του φετινού Athens Pride, που πραγματοποιείται το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος, σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι η πρώτη φορά που ο φορέας, ο οποίος διαχειρίζεται τα μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς στην πόλη, δεν φιλοξενεί αφίσες του Pride, ύστερα από 10 χρόνια σταθερής προβολής της διοργάνωσης πριν το ετήσιο event.

Το γεγονός έκανε γνωστό η διοργάνωση του Athens Pride, κάνοντας λόγο για «σαφή πολιτική θέση» εκ μέρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στην κατεύθυνση της στέρησης της «ορατότητας» στα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Ούτε βήμα πίσω στον δημόσιο χώρο! Μετά από 10 χρόνια παρουσίας της αφίσας μας στο μετρό της Αθήνας – που για μας ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου – φέτος η ΣΤΑΣΥ ΑΕ απέρριψε αναιτιολόγητα την αίτηση μας!», τονίζει η διοργάνωση του Athens Pride, σε ανάρτησή της στα social media.

Συνεχίζοντας, αναφέρει: «Το Athens Pride ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης».

«Σε μια περίοδο αυξανόμενης ρητορικής μίσους, μισαλλοδοξίας και βίας κατά της κοινότητάς μας, κινήσεις όπως αυτή, που περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη, αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητάς μας. Σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση. Και να κριθεί από αυτήν», καταλήγει η διοργάνωση του Athens Pride.

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Απαντώντας, η ΣΤΑΣΥ αποδέχεται ότι προχώρησε σε αυτήν την απόφαση, επικαλούμενη -εμμέσως- την έλλειψη διαφημιστικού χώρου.

«Τα προηγούμενα χρόνια η ΣΤΑ.ΣΥ. είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό. Φέτος, λόγω των υφιστάμενων εμπορικών, διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας. Η ΣΤΑ.ΣΥ. παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας», τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Μια απάντηση που δεν έπεισε τις οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, με αρκετές συλλογικότητες να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους.

Πρωτοβουλία «Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Zackie-Oh»: «Δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Η Πρωτοβουλία «στη φυλακή οι δολοφόνοι του Ζακ/ της Zackie-Oh» σημειώνει σε ανακοίνωσή της: «Σύμφωνα με καταγγελία του Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η ΣΤΑΣΥ δεν έδωσε άδεια να μπουν αφίσες για τη μεγάλη μέρα κατά του σεξισμού και της ομο-τρανσφοβίας στους σταθμούς του μετρό. Η ίδια εταιρεία που φιλοξενεί κάθε καμπάνια της ακροδεξιάς για τα «αγέννητα παιδιά» και ενάντια στις αμβλώσεις, πιστή στο δόγμα ‘πατρίς – θρησκεία- οικογένεια’ που παλεύει να επιβάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει τη δύναμη να φιμώσει το κίνημα που παλεύει, ούτε να κόψει την ορατότητά του.

Είναι ακόμα ένα δείγμα των εταιρειών και χορηγών (παλιότερα και πρεσβειών) που υποκριτικά εμφανίζονταν κάθε Ιούνη να στηρίζουν το Pride και τις διεκδικήσεις των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων, ενώ την ίδια στιγμή οργάνωναν την καταπίεσή τους. Μέσα από νόμους, μέσα από την εργασιακή εκμετάλλευση και τους αποκλεισμούς, μέσα από τις πολεμικές συνεργασίες. Επιμέναμε πάντα και επιμένουμε, ότι οι διαδηλώσεις Υπερηφάνειας μπορούν και πρέπει να οργανώνονται ‘από τα κάτω’, από αυτούς/ες/α που είναι οι πραγματικοί σύμμαχοι των ΛΟΑΤΚΙ+.

Παλεύουμε με τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους και όλες τις κινήσεις ενάντια στις διακρίσεις και τον ρατσισμό, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αυτό το Σάββατο στη μεγάλη διαδήλωση στις 7μμ που θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα. Οι αφίσες της Πρωτοβουλίας μας κυκλοφορούν ήδη σε νοσοκομεία, σχολές και γειτονιές και καλούν τον κόσμο να συμμετέχει. Έτσι θα συνεχίσουμε, και θα νικήσουμε. Την κυβέρνηση και το σύστημα του σεξισμού, θα το τσακίσουμε!».

Η συλλογικότητα οργανώνει και εκδήλωση-συζήτηση ενάντια στον σεξισμό και την ομο-τρανσφοβία στις 16:00 η ώρα το Σάββατο (13/6) πριν από την καθιερωμένη πορεία.

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά

«Η αναιτιολόγητη απόρριψη, από την εταιρεία ΣΤΑΣΥ ΑΕ, της αίτησης για ανάρτηση της αφίσας του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, προκαλεί έντονα ερωτηματικά για τις αιτίες, τις προθέσεις και την πρακτική της διοίκησης της εταιρείας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην εγκρίνει φέτος την ανάρτηση της αφίσας του Athens Pride στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, είναι το λιγότερο απαράδεκτη», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, ενώ προσθέτει ότι «τέτοιου είδους συμφωνίες οριστικοποιούνται καιρό πριν την ανάρτηση των διαφημιστικών αφισών, οπότε η καθυστέρηση ενημέρωσης των διοργανωτών του Athens Pride δημιουργεί εύλογες υποψίες για τη σκοπιμότητα της απόφασης».

Φαίη Σκορδά: Απόφαση που βάζει πάλι την κοινωνία σε συζήτηση

Τον αποκλεισμό της καμπάνιας του Athens Pride σχολίασε και η Φαίη Σκορδά, από την εκπομπή Buongiorno στο MEGA, λέγοντας ότι «το κόστος μιας τέτοιας απόφασης είναι να ξαναβάλουμε την κοινωνία σε μια τέτοια συζήτηση που πολώνει τον κόσμο».

«Δεν θέλω καν να το σκεφτώ, γιατί το κόστος μιας τέτοιας απόφασης είναι να ξαναβάλουμε την κοινωνία σε μια τέτοια συζήτηση που πολώνει τον κόσμο. Γιατί όλοι θα έχουμε μια άποψη και πάλι ξαναμπαίνουμε σε μια διαδικασία του αυτονόητου για μια γιορτή, να πούμε ‘μας αρέσει, δεν μας αρέσει’», είπε η Φαίη Σκορδά.

«Αν υπάρχει μια πολιτική απόφαση, όπως λες Ανδρέα μου, το κόστος είναι πάλι ξανά να πάμε είκοσι χρόνια πίσω και να ξανασυζητήσουμε αυτά που υποτίθεται έχουν κατακτηθεί», πρόσθεσε.