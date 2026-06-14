Μετρό: Πέντε σταθμοί κλείνουν νωρίτερα από τη Δευτέρα - Πώς θα κινούνται οι συρμοί

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Αλλαγές έρχονται από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στη Γραμμή 3 του Μετρό, καθώς πέντε σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα λόγω τεχνικών εργασιών στο τμήμα Πανόρμου - Νομισματοκοπείο.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου και αφορούν τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο, οι οποίοι θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες πριν από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά τις ώρες των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται τμηματικά: από Δημοτικό Θέατρο έως Αμπελόκηπους και από Αγία Παρασκευή προς Δουκίσσης Πλακεντίας και Αεροδρόμιο.

Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40

Οι σταθμοί που θα κλείνουν νωρίτερα είναι:

Πανόρμου

Κατεχάκη

Εθνική Άμυνα

Χολαργός

Νομισματοκοπείο

Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους σταθμούς θα πρέπει να προγραμματίσουν νωρίτερα τις μετακινήσεις τους ή να χρησιμοποιήσουν την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20.

Πώς θα κινείται η Γραμμή 3

Μετά τις 21:40, οι συρμοί δεν θα διέρχονται από το τμήμα Πανόρμου - Νομισματοκοπείο.

Η κυκλοφορία θα γίνεται στα εξής τμήματα:

Δημοτικό Θέατρο - Αμπελόκηποι

Αγία Παρασκευή - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο

Αυτό σημαίνει ότι όσοι κινούνται από το κέντρο προς τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός ή Νομισματοκοπείο μετά τις 21:40 θα πρέπει να συνεχίσουν με άλλο μέσο.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο

Πριν από το κλείσιμο των σταθμών, οι τελευταίοι συρμοί προς Δουκίσσης Πλακεντίας θα αναχωρήσουν:

από Δημοτικό Θέατρο στις 20:55

από Σύνταγμα στις 21:21

από Αμπελόκηπους στις 21:25

από Πανόρμου στις 21:27

από Κατεχάκη στις 21:29

από Εθνική Άμυνα στις 21:31

από Χολαργό στις 21:33

από Νομισματοκοπείο στις 21:35

Προς Δημοτικό Θέατρο, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:23

από Αγία Παρασκευή στις 21:27

από Νομισματοκοπείο στις 21:28

από Χολαργό στις 21:30

από Εθνική Άμυνα στις 21:32

από Κατεχάκη στις 21:34

από Πανόρμου στις 21:36

Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Αλλαγές θα υπάρχουν και στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο. Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των εργασιών θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 20:55

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 20:30

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 20:34

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Αγία Παρασκευή, ενώ οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν επίσης στην Αγία Παρασκευή.

Οι αναχωρήσεις από Αγία Παρασκευή προς Αεροδρόμιο θα γίνονται στις 21:44, 22:21, 22:57 και 23:33.

Από το Αεροδρόμιο προς Αγία Παρασκευή, οι αναχωρήσεις θα γίνονται στις 21:10, 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20, από τον σταθμό Μετρό Αμπελόκηποι έως τον σταθμό Μετρό Χαλάνδρι.

Η γραμμή θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, για τις ημέρες που θα ισχύουν οι εργασίες.

Στην κατεύθυνση προς Χαλάνδρι, η Χ20 θα εξυπηρετεί τους σταθμούς:

Αμπελόκηποι

Πανόρμου

Κατεχάκη

Εθνική Άμυνα

Χολαργός

Νομισματοκοπείο

Αγία Παρασκευή

Χαλάνδρι

Στην αντίθετη κατεύθυνση, από Χαλάνδρι προς Αμπελόκηπους, θα εξυπηρετεί αντίστοιχα τους σταθμούς Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή, Νομισματοκοπείο, Χολαργός, Εθνική Άμυνα, Κατεχάκη και Αμπελόκηποι.

Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τη Γραμμή 3, ειδικά μετά τις 21:30, καλούνται να ελέγχουν τα τελευταία δρομολόγια πριν ξεκινήσουν τη μετακίνησή τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και αλλαγές της τελευταίας στιγμής.